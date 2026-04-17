В Орле создали Театральную аллею

Событие приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России.

В ближайшее время подобные аллеи должны появиться и в других регионах страны. В Орле памятное место стало частью историко-литературного квартала, расположенного между улицами 7-го Ноября и Тургенева и Георгиевским переулком.

Накануне здесь посадили деревья представители городских театров. Всего в акции приняли участие около 100 человек.

Театральная аллея состоит из широколистных лип. Считается, что это дерево является символом стабильности, а также связи старших и младших поколений. Также липы нередко встречаются на страницах произведений Тургенева, наиболее известного орловского писателя.

