В орловском сузе будут готовить операторов беспилотников

Такую информацию озвучил исполняющий обязанности главы Департамента образования Орловской области Владимир Агибалов. Она прозвучала на совещании профильного комитета регионального парламента, пишет «Орёлтаймс».

«Операторов беспроводных летательных систем» будут готовить в Орловском автодорожном техникуме. Сейчас там создают специальную мастерскую.

Также для такой учёбы потребуются занятия на полигоне. Там будут испытывать беспилотники весом до 30 килограммов.

«Поскольку у нас в регионе небо закрыто, скорее всего, дети будут тренироваться на полигоне в Калуге», – указал чиновник.

По словам Агибалова, спрос на эту специальность очень высокий. Сейчас орловские власти рассчитывают количество бюджетных мест.

