В орловском сузе будут готовить операторов беспилотников

17.4.2026 | 11:31 Новости, Образование

Предварительный спрос на эту специальность оценивается как очень высокий.

Фото: Пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

Такую информацию озвучил исполняющий обязанности главы Департамента образования Орловской области Владимир Агибалов. Она прозвучала на совещании профильного комитета регионального парламента, пишет «Орёлтаймс».

«Операторов беспроводных летательных систем» будут готовить в Орловском автодорожном техникуме. Сейчас там создают специальную мастерскую.

Также для такой учёбы потребуются занятия на полигоне. Там будут испытывать беспилотники весом до 30 килограммов.

«Поскольку у нас в регионе небо закрыто, скорее всего, дети будут тренироваться на полигоне в Калуге», – указал чиновник.

По словам Агибалова, спрос на эту специальность очень высокий. Сейчас орловские власти рассчитывают количество бюджетных мест.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

