В Орловской области горела школа

17.4.2026 | 10:43 Новости, Происшествия

Пожар случился в Ливенском районе в деревне Сосновка.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Сигнал поступил в МЧС накануне вечером.

Как рассказали в орловском управлении ведомства, пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. Это были сотрудники областной части №39. Затем к ним присоединились пожарные из части №7 города Ливны.

В одноэтажном здании горел входной тамбур. Пожар локализовали за пять минут и полностью потушили менее чем за час.

«В здании никого не было. Эвакуация не потребовалась», – уточнили в МЧС. Однако пламя повредило тамбур и коридор.

Причины возгорания выясняют эксперты.

ИА «Орелград»


