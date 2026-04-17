В орловском райцентре ударит фонтан в 13 струй

Администрация Свердловского района завершила приём заявок на аукцион по созданию светодинамического фонтана. Его планируется разместить на местной улице Ленина у дома №48.

На торги поступило шесть заявок. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12 миллионов 68 тысяч 770 рублей. Двое участников берутся выполнить работу за эту стоимость, остальные предлагают меньшие цены за свои услуги. Наиболее экономное предложение составляет 8 миллионов 749 тысяч 858 рублей 25 копеек. Однако итоги пока не подведены.

Задание надо будет выполнить до 10 сентября этого года.

Светодинамический фонтан будет состоять из 13 струй высотой до 2,5 метров, причём работающих автономно. Диаметр самого объекта будет равен пяти метрам. Каждая струя будет подсвечиваться подводным светодиодным светильником.

