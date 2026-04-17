Хронометраж «природных» проверок ограничили

Правила контроля за особо охраняемыми территориями обновили в Орловской области.

Правительство Орловской области внесло ряд поправок в собственное постановление «О региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий». Так, заново утверждены критерии отнесения объектов контроля к категориям риска. Например, к категории значительного риска отнесена деятельность контролируемых лиц в границах природных парков и государственных природных заказников регионального значения; к категории среднего риска – деятельность в границах охранных зон природных парков; к категории умеренного риска – деятельность в границах памятников природы регионального значения; к категории низкого риска – деятельность в границах охранных зон памятников природы регионального значения.

Объект контроля считается отнесенным к одной из категорий риска после внесения сведений о нем в единый госреестр. Для объектов высокого риска допускается одно плановое контрольное мероприятие в два года либо один обязательный профилактический визит в год; значительного риска, – один визит в три года; среднего риска, – один визит в пять лет; умеренного риска, – один визит в шесть лет.

Новшеством стало то, что в рамках регионального надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий разрешили использовать беспилотные аппараты. В документе также отмечено, что срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов – для микропредприятия.

Ранее департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области обнародовал доклад о правоприменительной практике при осуществлении регионального государственного контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий за 2025 год. Надзор осуществляли не только представители департамента, но и специалисты бюджетного учреждения Орловской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий».

Следили они за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и простыми гражданами требований закона, установленных для особо охраняемых природных территориях регионального значения и в границах их охранных зон. В частности, для каждой такой зоны установлен особый правовой режим использования земельных участков, водных объектов и природных ресурсов. Впрочем, особых проблем в данной сфере в прошлом году не возникало.

Как следует из доклада, в рамках профилактической работы в 2025 году контролируемым лицам было объявлено всего три предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Департамент перечислил наиболее типичные нарушения. Чаще всего в прошлом году нарушались требования о запрете проезда и стоянки механических транспортных средств вне дорог общего пользования на территории государственных природных биологических заказников. К нарушителям принимались меры административного характера в соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ, отмечает департамент.

«Анализ выявленных и возможных причин и условий, способствующих возникновению признаков вышеуказанных нарушений, свидетельствует, что как правило, все они связаны с низким уровнем правосознания граждан, наемных работников контролируемых лиц либо их должностных лиц, – подчеркнуто в докладе. – При осуществлении в 2025 году регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий случаев причинения вреда жизни или тяжкого вреда здоровью граждан, фактов возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, не установлено».

