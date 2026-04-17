Бюст Сталина установят всё-таки за счёт бюджета

17.4.2026 | 11:12 Новости, Общество

Орловский губернатор внёс изменения в программу исполнения наказов избирателей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Речь идёт о наказах, полученных депутатами областного совета. На установку бюста Сталина на «Аллее победителей» в парке Победы выделяется 1 миллион 365 тысяч рублей.

Ранее на одном из заседаний горсовета мэра Орла Юрий Парахин сообщал, что бюст планируется установить в текущем году ко Дню Победы.

Напомним, общественный спор о том, кто должен финансировать данный проект, шёл достаточно остро. Дискуссия состоялась и при рассмотрении данного вопроса в облсовете. В итоге его одобрили большинством голосов, хотя против проголосовали первый заместитель спикера Михаил Вдовин и лидер фракции ЛДПР Владислав Числов.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

