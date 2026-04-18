Спор двух соседей под Орлом рассудил примиритель

Процедура примирения была назначена районным судом.

Успешный пример внесудебного рассмотрения спора привела пресс-служба Орловского районного суда. В последний на рассмотрение поступило дело о признании недействительными результатов межевания земельного участка и исключении из государственного кадастра недвижимости сведений о его границах. Иск подал местный житель, ответчиком стал его сосед – собственник другого земельного участка. Определением суда по делу была назначена процедура судебного примирения.

«В ходе проведения процедуры судебного примирения стороны при содействии судебного примирителя заключили мировое соглашение по делу, пришли к соглашению об уточнении описания местоположения границ и площади земельного участка в соответствии с межевым планом, подтвердив, что каких-либо иных претензий друг к другу не имеют, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – Указанный пример из судебной практики лишний раз доказывает важную эффективность института судебного примирения при разрешении гражданско-правовых споров».

Подобная практика снижает нагрузку на суды, которая и без того является немалой. Из статистических данных Орловского областного суда о числе дел, поступивших на рассмотрение в районные суды, следует, что в 2025 году среднемесячная нагрузка на одного судью районного суда составила: уголовные дела по первой инстанции – 1,2 дела (в 2024 году – 1,3 дела); гражданские дела по первой инстанции – 13,3 дела (в 2024 году – 12,6 дела); административные дела по первой инстанции – 3,1 дела (в 2024 году – 4,1 дела).

Кроме того, судьи рассматривают дела об административных правонарушениях и жалобы по делам об административных правонарушениях. Примирители же фактически помогают судьям, которым затем надо лишь утвердить достигнутое сторонами мировое соглашение. Ранее пресс-служба Орловского облсуда сообщала, что в регионе сократилось количество дел, связанных с землепользованием – с 973 в 2024 году до 682 в 2025 году, или на 42,6 процента.

ИА “Орелград”