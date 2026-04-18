Виртуальную торговлю ответами на ЕГЭ пресекли под Орлом

Суд признал информацию о такой торговле запрещенной к распространению в РФ.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел административное дело по иску межрайонного прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. В обоснование своих требований прокурор указал, что ранее ведомство провело мониторинг интернет-ресурсов «с целью выявления сайтов в сети «Интернет», содержащих запрещенную к распространению на территории Российской Федерации информацию».

В рамках данного мониторинга был обнаружен сомнительный портал с неограниченным доступом. На этом сайте предлагалось приобрести ответы на вопросы Единого государственного экзамена. Истец напомнил о том, что ЕГЭ является одной из форм государственной итоговой аттестации. Результаты данных испытаний затем учитываются при поступлении абитуриентов в высшие учебные заведения. По мнению прокуратуры, распространение ответов на Единый государственный экзамен ведет к искажению объективности оценки качества подготовки обучающихся.

«Действующим законодательством предусмотрен запрет на распространение информации, направленной на нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации, – добавили в пресс-службе Урицкого районного суда. – Распространение такой информации противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере образования».

За нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации, в том числе за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, предусмотрена административная ответственность. А это означает, что фактически владельцы сомнительного интернет-ресурса и сами нарушают закон, и подталкивают к его нарушению тех, кто покупает ответы на ЕГЭ. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что административное исковое заявление прокурора является законным и обоснованным. Поэтому требования надзорного органа были удовлетворены в полном объеме. Информация на сомнительном сайте признана запрещенной к распространению на территории РФ.

«Данное решение является основанием для включения такой информации в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение суда вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Урицкого районного суда.

ИА “Орелград”