В Орловской области водителя лишили прав на пять с половиной лет

Такое наказание мужчина понес за повторное вождение в нетрезвом виде.

Кромской районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего жителя Троснянского района. Он был признан виновным в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного настоящей статьей).

Как пояснили в пресс-службе суда, данный гражданин ранее уже был судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не успев отбыть наказание, он вновь сел за руль, пребывая в нетрезвом состоянии. Причем машина принадлежала не только ему, но и его супруге – автомобиль на тот момент находился в их совместной собственности.

Подсудимый направился на нем в сторону Тросны, но по пути был остановлен сотрудниками ГАИ. У водителя имелись внешние признаки опьянения, поэтому инспектор тут же отстранил его от управления вышеуказанным транспортным средством. Затем по предложению инспектора водитель прошел освидетельствование, которое установило факт алкогольного опьянения. Доля этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 1,398 мг/л, в то время как максимально допустимая норма составляет всего 0,16 мг/л. В судебном заседании гражданин вину признал полностью.

«С учетом представленных доказательств, гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 10 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 5 лет 6 месяцев. Автомобиль, которым он управлял при совершении преступления, конфискован в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу», – констатирует пресс-служба Кромского районного суда.

