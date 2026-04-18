Суд обязал предпринимателей демонтировать торговый павильон на Тургенева

Иск подала администрация города Орла.

Объект находится на улице Тургенева на остановке «Дворянское гнездо». Договор на размещение был заключен в ноябре 2019 года на срок до 10 ноября 2024. В августе 2020 предприниматель продала павильон. Однако управление муниципального имущества и землепользования отказало в переоформлении отношений, так как передача прав на размещение НТО третьим лицам не допускается.

Администрация города обратилась в Арбитражный суд Орловской области с требованием обязать нового и старого хозяина демонтировать павильон. Те возражали, заявив, что он является частью остановочного комплекса (демонтаж невозможен без сноса остановки). Требования чиновников — злоупотребление правом, затрагивают интересы жителей города, подчеркнули ответчики.

Суд указал, что НТО размещен незаконно, ведь срок договора истек, пролонгации не было. Также объект отсутствует в актуальной схеме размещения. Кроме того, павильон не является недвижимостью. При покупке новый владелец должен был осознавать, что по сделке приобретается временный объект.

ИП Бурмистрова Е. В. и ИП Савчина Е. Л. обязали убрать один павильон из двух, который расположен дальше от ТЦ “Атолл”. Возможность демонтажа без сноса остановочного павильона подтверждена. Для ускорения процесса решено взыскать судебную неустойку с каждого ответчика, до фактического исполнения: первые 10 дней — 232 руб. 62 коп.; далее — увеличение, вплоть до 1 000 руб. в день в течение первого месяца, 2 000 руб.— второго, 3 000 руб.— третьего. Также администрации Орла предоставлено право самостоятельно демонтировать павильон с последующим взысканием понесенных расходов.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”