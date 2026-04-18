Во Мценском районе простимулируют строительство жилья

Районные власти выделят средства на развитие инфраструктуры.

Муниципальная программа«Стимулирование развития жилищного строительства в Мценском районе» получила обновление. Ее целью является обеспечение местного населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и стимулирования спроса на рынке жилья. Действие программы рассчитано по 2028 год включительно, но средства на ее реализацию из муниципального бюджета планируется выделить только в 2027 году – 44,637 миллиона рублей.

Деньги, судя по паспорту программы, будут направлены на строительство инженерных сетей для индивидуального жилищного строительства. А именно сети газоснабжения планируется протянуть в границах Подберезовского сельского поселения, за юго-западной окраиной поселка Казанский. Программой планируется ввод в эксплуатацию в 2026 году 6400 квадратных метров жилья (55 жилых домов), в 2027 году – 6500 квадратных метров (56 домов), в 2028 году – 6600 квадратных метров (57 домов).

По данным районной администрации, в период с 2020 по 2025 год в районе в эксплуатацию было введено 36 207 квадратных метров жилья, или примерно 350 домов. Среди причин ограничения развития строительства местные власти назвали: снижение объемов строящихся жилых домов; избыток продаваемого жилья на вторичном рынке по ценам в 1,5-2 раза ниже стоимости нового строительства; отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство.

Также сдерживающим фактором власти считают низкий уровень доходов населения по сравнению с городским населением, не позволяющий гражданам приобретать либо самостоятельно строить малоэтажные индивидуальные дома. Интересно, что еще одним сдерживающим фактором названо «использование традиционных затратных технологий строительства малоэтажных индивидуальных домов».

Для успешной реализации программных мероприятий жилищного строительства необходимо развитие смежных отраслей, уверены авторы программы. Последняя в качестве одной из мер поддержки предусматривает обустройство земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами коммунальной инфраструктуры. Также местные власти взяли курс на повышение инвестиционной привлекательности строительных площадок и минимизацию расходов застройщиков на сопутствующие строительству затраты.

