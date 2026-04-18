В Орле готовятся к празднованию 80-летия Владимира Жириновского

18.4.2026 | 10:11 Новости, Общество

В Орловской области дан старт подготовке к 80-летию со дня рождения политика.

Фото: Орловское отделение ЛДПР

Накануне, 17 апреля, прошло первое заседание оргкомитета, который займется организацией торжеств в честь знаменитого политика. Возглавила комитет Ирина Патронова, а в его состав вошли руководители ключевых областных ведомств, чтобы объединить усилия разных структур. Участники наметили план работы: от выставок и лекций до молодежных патриотических акций и встреч с соратниками основателя ЛДПР.

Как подчеркнул председатель орловского «Блока Жириновского» Сергей Мосин, Владимир Вольфович навсегда останется в истории как создатель одной из первых партий новой России, проработавший в Госдуме более трех десятилетий и внесший огромный вклад в становление многопартийности в стране.

ИА "Орелград"


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

