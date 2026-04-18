В Орле готовятся к празднованию 80-летия Владимира Жириновского

В Орловской области дан старт подготовке к 80-летию со дня рождения политика.

Накануне, 17 апреля, прошло первое заседание оргкомитета, который займется организацией торжеств в честь знаменитого политика. Возглавила комитет Ирина Патронова, а в его состав вошли руководители ключевых областных ведомств, чтобы объединить усилия разных структур. Участники наметили план работы: от выставок и лекций до молодежных патриотических акций и встреч с соратниками основателя ЛДПР.

Как подчеркнул председатель орловского «Блока Жириновского» Сергей Мосин, Владимир Вольфович навсегда останется в истории как создатель одной из первых партий новой России, проработавший в Госдуме более трех десятилетий и внесший огромный вклад в становление многопартийности в стране.

