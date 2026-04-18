В Орловской области пресекли продажу «Пушкинских карт»

Иск прокуратуры удовлетворил Малоархангельский районный суд.

Малоархангельский районный суд рассмотрел административное исковое заявление прокурора о признании запрещенной к распространению на территории России информации о продаже «Пушкинских карт», размещенную в сети Интернет. Как сообщили в пресс-службе суда, основанием для обращения в суд послужил мониторинг интернет-ресурсов, проведенный ранее прокуратурой.

Из иска следовало, что в ходе прокурорской проверки были обнаружены сайты, работающие в открытом доступе и предлагающие дистанционно купить «Пушкинские карты». Между тем, указанные карты являются персонифицированным инструментом государственной поддержки молодежи в сфере культуры. Средства на них поступают из федерального бюджета. Пользоваться такой картой разрешено только их законным владельцам – гражданам России в возрасте от 14 до 22 лет. Передавать и уж тем более продавать кому-то такие карты законодательством запрещено.

По мнению прокуратуры, размещенная в интернете информация о продаже карт по своей сути носит противоправный характер, так как фактически вводит в заблуждение пользователей Сети, в том числе несовершеннолетних, создавая у них впечатление законности и допустимости таких действий. К тому же, сомнительные сайты фактически побуждают пользователей к продаже карт третьим лицам.

Изучив материалы дела, включая скриншоты страниц запрещенных сайтов, суд признал требования прокурора обоснованными и полностью удовлетворил иск. Информация о покупке «Пушкинских карт» признана запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации. Как пояснили в пресс-службе Малоархангельского районного суда, вынесенное решение является основанием для внесения адресов сомнительных сайтов в Единый реестр доменных имен, так называемый «черный список» Роскомнадзора. После этого доступ к ресурсам на территории страны будет заблокирован.

Между тем программа «Пушкинская карта» продолжает набирать популярность среди молодежи. По официальным данным, в 2025 году жители Орловской области приобрели по таким картам более 166 тысяч билетов в различные учреждения культуры, а общая сумма списанных по ним средств превысила 60 миллионов рублей. Как сообщала ранее пресс-служба губернатора, количество пользователей программы в регионе достигло 56 тысяч человек. Это школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет, которые могут бесплатно посещать музеи, театры, концерты и кино за государственный счет.

