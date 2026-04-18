Житель Орловской области отсудил «чернобыльскую» пенсию

Ему пришлось по суду доказывать свое право на льготу.

Кромской районный суд рассмотрел иск местного жителя к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области. Гражданин просил признать за ним право на досрочное назначение пенсии в связи со снижением общеустановленного пенсионного возраста. Назначить ему пенсию досрочно чиновники отказались, посчитав, что гражданину не хватает необходимого по закону льготного стажа.

Истец указал, что с заявлением в ОСФР он обращался в рамках Федерального закона №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Гражданин пояснил, что проживал на территории с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но ему отказали, сославшись на то, что документально его регистрация на «загрязненной» территории не подтверждена.

В суде гражданин объяснил, что документально в похозяйственных книгах и домовой книге действительно нет сведений о его регистрации по месту жительства в особой зоне. Но это не означает, что он там не проживал. Поскольку данное обстоятельство имеет важное значение, истец попросил суд официально установить факт его проживания в особой зоне в спорный период времени и признать за ним право на досрочное назначение пенсии. Представитель ответчика иск не признала и просила отказать в его удовлетворении.

«Анализируя установленные в судебном разбирательстве обстоятельства, исследовав документы, показания свидетелей, суд пришел к выводу, что истец действительно проживал в спорные периоды на территории, относящейся к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, – сообщили в пресс-службе Кромского районного суда. – Суд обязал ответчика назначить истцу досрочную пенсию с учетом снижения пенсионного возраста. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке».

Тем временем региональное отделение Социального фонда России сообщило, что более 30 различных чернобыльских выплат получают свыше 120 тысяч жителей Орловской области. Из них более 25 тысяч — это дети в возрасте до 18 лет, проживающие на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом; более 94 тысяч – взрослые, проживающие на территории такой зоны; свыше 600 – граждане, ставшие инвалидами и являющиеся участниками ликвидации последствий на ЧАЭС.

«Граждане, официально зарегистрированные и постоянно проживающие на территории, относящейся к чернобыльской зоне, имеют право выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Четыре года проживания дают право выхода на пенсию на 1 год раньше. В общей сложности 12 лет проживания позволят приблизить выход на пенсию на 3 года раньше», – сообщило ведомство.

ИА “Орелград”