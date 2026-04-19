На Орловщине число обращений к губернатору снизилось почти вдвое

Однако жители Мценска стали писать ему чаще.

Администрация губернатора и правительства Орловской области отчиталась о работе с обращениями граждан по итогам первого квартала 2026 года. Всего в адрес главы региона и членов областного правительства поступило 1161 письменное обращение. Годом ранее орловцы 2291 раз писали чиновникам областного уровня, то есть поток таких посланий сократился почти вдвое.

От жителей областного центра поступило 352 обращения, или 30,3 процента от их общего количества. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилось число обращений от жителей города Мценска, Новодеревеньковского и Шаблыкинского районов. Жители Орла, Ливен, Орловского муниципального округа, Болховского, Верховского, Глазуновского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Знаменского и других районов стали писать высокопоставленным чиновникам реже, чем год назад. Стоит отметить, что среди обратившихся были семь участников боевых действий.

Наибольшее количество обращений традиционно поступило по вопросам социальной сферы – 637, или 54,9 процента от общего количества. Из них 375 обращений касались сферы здравоохранения, в том числе вопросов лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления граждан на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, обеспечения инвалидов средствами реабилитации и выплат медицинским работникам.

Кроме того, 228 обращений касались экономики, причем в 54 случаях жителей региона волновали вопросы транспортного обслуживания населения, совершенствования дорожного сервиса, повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок, установки и содержания остановок общественного транспорта, оплаты проезда льготников и т.д. По вопросам жилищно-коммунальной сферы поступило 152 обращений, из которых 110 касались работы коммунального хозяйства. Губернатору и его подчиненным жаловались на работу управляющих организаций и товариществ собственников жилья, высокие счета на оплату услуг, перебои в электро-, водо-, газо- и теплоснабжении.

Соблюдение безопасности и законности волновало авторов 145 письменных обращений. В данном случае орловцы обращались к руководству региона по вопросам реализации мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, безопасности и охраны правопорядка, работы органов прокуратуры и юстиции, исполнения наказаний и так далее.

