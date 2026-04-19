Электоральный диктант проведут по обновленным правилам

Традиционную акцию проведет Орловский облизбирком.

Избирательная комиссия Орловской области проведет традиционную образовательную акцию «Электоральный диктант». Она пройдет в период с 20 по 27 апреля текущего года. Акция организуется для правового просвещения молодых и будущих избирателей. Основной задачей электорального диктанта является повышение интереса молодежи к избирательному праву и избирательному процессу.

Диктант также открывает возможность для учащихся 10 и 11 классов принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, организованной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Региональными организаторами электорального диктанта являются облизбирком, территориальные избирательные комиссии и молодежные избиркомы Орловской области и города Орла.

Напомним, электоральный диктант проводится ежегодно. Тестовые задания для него разрабатывает облизбирком. Участие в диктанте могут принять граждане Российской Федерации не моложе 14 и не старше 35 лет, проживающие на территории Орловской области. Проводится он в дистанционном формате для двух возрастных категорий участников: 14-17 лет и 18-35 лет. Стать участником можно, выполнив задания в интернете, на ресурсах организаторов, в том числе на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской области и в аккаунтах организаторов в социальных сетях.

Участие в электоральном диктанте является добровольным и бесплатным, говорится в положении о мероприятии. Каждый участник может выполнить тестовые задания только один раз, но время для этого не ограничено. Если участник попытается ответить на тестовые задания несколько раз, учитываться будет только первый по времени вариант ответов. В случае полной идентичности ответов на открытые вопросы у разных участников будет учтен только первый по времени поступивший ответ.

В этом году электоральный диктант включает в себя 30 тестовых заданий, состоящих из закрытых (где каждый вопрос содержит один правильный ответ) и открытых вопросов (предусматривающих развернутый ответ). Каждый ответ на закрытый вопрос оценивается от 0 до 1 балла, на открытый вопрос – от 0 до 3 баллов. Оценивать ответы на открытые вопросы будут по таким критериям, как: последовательность и убедительность аргументации; наличие ссылок на нормативные правовые акты; полнота и краткость ответа; грамотность.

«Ответы, содержащие текстовые сообщения, нарушающие нормы современного русского литературного языка и действующее законодательство, не учитываются», – подчеркнуто в положении о диктанте, и это, пожалуй, одно из главных новшеств. Всего по итогам акции будет определено не более 10 победителей электорального диктанта по каждой возрастной категории. Избирательная комиссия Орловской области вручит им дипломы и памятные сувениры. Те, кто наберет 18 и более баллов за закрытые вопросы, получат сертификаты активных участников. А победители электорального диктанта, которые учатся в 10-11 классах, получат право принять участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

ИА “Орелград”