В Орле осудили водителя с отрицательным тестом на алкоголь

Прибор не зафиксировал состояние алкогольного опьянения, но мужчину все равно осудили.

Уголовное дело с нетривиальными обстоятельствами рассмотрел Северный районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, которого следственные органы обвинили в повторном пьяном вождении. Как пояснили в пресс-службе суда, в августе 2023 года постановлением мирового судьи данный гражданин уже был признан виновным в пьяном вождении. Поскольку на таком правонарушении он тогда попался впервые, его признали виновным по статье 12.26 КоАП РФ.

Интересно, что факт алкогольного опьянения тогда не был выявлен в результате освидетельствования, поскольку орловец от него отказался. Но закон в подобном случае автоматически приравнивает «отказника» к пьяному за рулем. Орловец получил административное наказание в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

«Несмотря на это, орловец должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и в октябре 2025 года, находясь в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля, допустив в процессе движения наезд на стоящее транспортное средство, – сообщает пресс-служба Северного районного суда. – Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции отстранили мужчину от управления транспортным средством в связи с выявлением у него внешних признаков алкогольного опьянения».

Как и положено, инспектор ГАИ предложил водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения прямо на месте, с применением технического средства измерения. Тот согласился, и ручной алкотектор состояния алкогольного опьянения у него не выявил. В пресс-службе суда уточнили, что прибор показал абсолютно нулевой уровень содержания этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе – показания технического средства составили 0,000 мг/л.

«Несмотря на отрицательный результат освидетельствования у сотрудников Госавтоинспекции имелись достаточные основания полагать, что мужчина находится в состоянии опьянения, – продолжает пресс-служба суда. – В связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование в медицинском учреждении, от прохождения которого он отказался. Поскольку водитель не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования, в соответствии с примечанием к ст. 264 УК РФ он признан лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Впрочем, в судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью. В итоге суд признал его виновным по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ и наказал штрафом в размере 210 тысяч рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. Кроме того, автомобиль, на котором ехал нетрезвый водитель, конфискован в собственность государства. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА “Орелград”