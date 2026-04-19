Орловец отсудил за смартфон почти четверть миллиона рублей

Мобильник перестал работать вскоре после покупки.

Северный районный суд города Орла рассмотрел иск местного жителя о защите прав потребителей. Истец просил о расторжении договора купли-продажи смартфона и взыскании денежных средств. Из иска следовало, что в январе 2025 года орловец купил смартфон стоимостью 118,5 тысячи рублей, плюс ему оказали дополнительные услуги на сумму без малого 14 тысяч рублей. В частности, оформили полис страхования и наклеили защитную пленку на экран.

Однако вскоре мобильник перестал включаться, и уже в июле 2025 года, то есть спустя всего полгода после покупки, истец обратился к продавцу для проведения гарантийного ремонта. При приеме смартфона на ремонт в квитанции продавец зафиксировал, что механических дефектов на устройстве нет. Однако сервисный центр отказал в гарантийном обслуживании в связи с наличием повреждений основного дисплея и отсутствием защитной пленки. По мнению истца, повреждения появились, когда смартфон находился у продавца.

«Претензия, в которой истец просил произвести замену смартфона на аналогичную марку и модель, либо возвратить уплаченную за смартфон сумму, оставлена продавцом без удовлетворения», – пояснили в пресс-службе суда. Истец просил суд расторгнуть договор розничной купли-продажи и взыскать в его пользу стоимость смартфона в размере 118,5 тысячи рублей, а также неустойку в аналогичном размере с ее последующим начислением до полного исполнения решения суда. Также он просил взыскать стоимость исчезнувшей пленки (1975 рублей) и полиса (11 999 рублей), компенсацию морального вреда (50 тысяч рублей) и штраф (91 248 рублей).

Суд признал правоту потребителя, но исковые требования удовлетворил частично. Он обязал продавца вернуть покупателю деньги, уплаченные за смартфон, а также выплатить неустойку в размере 60 тысяч рублей и штрафа в размере 30 тысяч рублей. Сумму компенсации морального вреда суд оценил в размере 20 тысяч рублей. Также с ответчика в доход городского бюджета взыскана государственная пошлина в размере 9774,91 рубля. Решение вступило в законную силу, подчеркивает пресс-служба Северного районного суда.

ИА “Орелград”