В Ливнах создали комиссию по обследованию аварийных домов

Администрация города Ливны создала комиссию по мониторингу технического состояния многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Она является постоянно действующим коллегиальным органом. Возглавил ее Сергей Барыбин, заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству. Проводить мониторинг комиссия будет на основании информации, поступившей от управления жилищно-коммунального хозяйства и управляющих компаний.

Впрочем, комиссия обязана реагировать и на сигналы, поступившие от других источников, в том числе от простых горожан. Местными нормативными актами предусмотрено, что мониторинг технического состояния многоквартирных домов проводится и на плановой постоянной основе, ежегодно, по утвержденному мэрией графику, но не реже одного раза в квартал. Занимаются этим сотрудники управления ЖКХ.

Если станет известно об ухудшении технического состояния многоквартирного дома, в работу включается комиссия. Она обязана оперативно провести визуальный осмотр дома и консультации с управляющей организацией. В состав комиссии включаются представители управления ЖКХ, управления муниципального имущества, отдела архитектуры и градостроительства, а также представитель экспертной организации. В обязательном порядке участие в работе комиссии принимает представитель управляющей организации.

При необходимости на заседания комиссии, в том числе для визуального осмотра, могут приглашаться собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного дома, технические специалисты, эксперты. Комиссия обязана зафиксировать факты существенного ухудшения состояния аварийного дома актом осмотра. Если такие факты не будут выявлены, то и это должно найти отражение в акте осмотра. По итогам своей работы комиссия вправе дать администрации города рекомендации по сокращению сроков отселения из опасного дома жильцов и юридических лиц.

Ранее глава Ливен Сергей Трубицин сообщил, что в прошлом году были выплачены возмещения по соглашениям об изъятии недвижимости для муниципальных нужд (в том числе связи с признанием дома №13 по улице Пушкина аварийным и подлежащим реконструкции) на общую сумму 12,5 миллиона рублей. Из них 7,7 миллиона рублей было выплачено в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Расселенная площадь составила 182,7 квадратных метра, из нее в рамках программы переселения – 113,4 квадратных метра.

