Орловца лишили прав за пьяную езду на велосипеде

Транспортное средство передвижения было электрическим.

Довольно любопытное уголовное дело рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Оно было возбуждено в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Примечательны обстоятельства совершения преступления.

Как пояснили в пресс-службе Верховского районного суда, ранее данный гражданин был наказан в административном порядке за вождение в нетрезвом виде. Тогда его дело рассматривал мировой суд, который наказал пьяного водителя административным штрафом и лишением права управления транспортными средствами. Повторно данный гражданин попался полицейским, когда ехал по автодороге в поселке Верховье на электрическом велосипеде.

Для проверки его остановил сотрудник Госавтоинспекции. Инспектор отстранил велосипедиста от управления транспортным средством, то есть электрическим велосипедом, поскольку у того имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Велосипедисту предложили на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе. Алкотектор подтвердил факт опьянения.

«В ходе рассмотрения дела подсудимый признал себя виновным, в содеянном раскаялся. Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Электрический велосипед, которым управлял подсудимый при совершении преступления, конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу», – резюмирует пресс-служба Верховского районного суда.

Ранее Управление МВД России по Орловской области сообщило, что в первом квартале 2026 года на автодорогах региона по вине нетрезвых водителей произошло девять дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники Госавтоинспекции за отчетный период времени пресекли 310 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде возбуждено 24 уголовных дела.

ИА “Орелград”