В облсовете рассказали о дефиците кадров в полиции

Регион вписался в тревожный общероссийский тренд.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Орловской области Александр Жуков выступил на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов и отметил общероссийскую тенденцию — недокомплект кадров в службе участковых уполномоченных и подразделений патрульно-постовой службы. Также он сообщил, что нагрузка на личный состав растет.

Еще одна насущная проблема, как отметили в пресс-службе Орловского облсовета, заключается в том, что служебные помещения, предоставляемые органам внутренних дел муниципальными образованиями на безвозмездной основе, нуждаются в ремонте. Особенно типична эта проблема для участковых пунктов полиции. На проведение ремонтных работ требуется дополнительное финансирование, но достать его нелегко, особенно с учетом того, что помещения, как правило, находятся в муниципальной собственности.

«Также члены комитета заслушали доклад начальника Управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Вадима Зыкова о развитии системы комплексной безопасности в Орловской области. По его словам, система «Безопасный город» в регионе позволила повысить раскрываемость преступлений и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации», – сообщила пресс-служба регионального парламента.

К слову, по данным регионального Управления МВД, в первом квартале 2026 года уровень преступности в общественных местах снизился – в этом году зарегистрировано на 30,4 процента меньше таких преступлений, чем годом ранее. Уровень уличной преступности сократился на 28,9 процента, причем в ее структуре за первые три месяца текущего года не было зарегистрировано фактов убийств и разбоев.

«В рамках реализации Федерального закона от 02.04.2014 года № 44-ФЗ в муниципальных образованиях области сформировано и внесено в региональный реестр 37 народных дружин, численностью 576 человек. В отчетном периоде совместно с народными дружинами пресечено 47 административных правонарушений», – сообщило региональное Управление МВД.

ИА “Орелград”