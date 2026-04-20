На неделе в Орле будут ремонтировать шесть улиц

20.4.2026 | 11:00 ЖКХ, Новости

Об этом предупредили в городской администрации.

Фото: Администрация Орла / vk.com/oreladm

Работы будут идти с сегодняшнего дня. В областном центре планируется провести весенний ямочный ремонт на улицах Карачевской, 5 Августа, Пушкина, Московской, а также на Московском шоссе.

Работы выполнят сотрудники «Спецавтобазы».

На минувшей неделе они выполняли аналогичные задачи также на шести улицах (Емлютина, Приборостроительной, Героев пожарных, в переулке Речном, на Карачевском и Московском шоссе). Общий объём восстановленного дорожного покрытия составил 1801,26 квадратных метров.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

