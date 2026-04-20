На Орловщине по-новому удалили аденому простаты

20.4.2026 | 10:49

В областной клинической больнице выполнили лапароскопическую аденомэктомию.

ООКБ. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Так называется удаление аденомы предстательной железы путём лапароскопии — через небольшие надрезы и с использованием современных технологий.

Такую операцию провели впервые в истории нашего региона. Работала бригада из пяти сотрудников Орловской областной клинической больницы — двух урологов, анестезиолога, стажёра и медсестры. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.

Отмечается, что метод эффективен при больших аденомах простаты. При таком виде оперативного вмешательства период реабилитации пациента сокращется примерно в два раза.

«Продолжаем работать на современном высоком уровне на благо жителей Орловской области», – подчеркнули в ООКБ.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU