На Орловщине по-новому удалили аденому простаты

В областной клинической больнице выполнили лапароскопическую аденомэктомию.

Так называется удаление аденомы предстательной железы путём лапароскопии — через небольшие надрезы и с использованием современных технологий.

Такую операцию провели впервые в истории нашего региона. Работала бригада из пяти сотрудников Орловской областной клинической больницы — двух урологов, анестезиолога, стажёра и медсестры. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.

Отмечается, что метод эффективен при больших аденомах простаты. При таком виде оперативного вмешательства период реабилитации пациента сокращется примерно в два раза.

«Продолжаем работать на современном высоком уровне на благо жителей Орловской области», – подчеркнули в ООКБ.

ИА «Орелград»