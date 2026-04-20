В Орловской области насчитали 155 тысяч штатников

Еще несколько тысяч орловцев работают по совместительству.

Орелстат со ссылкой на отчетные данные организаций Орловской области, не относящихся к представителям малого предпринимательства, сообщил, что численность их штатных работников, без учета совместителей, в январе 2026 года составила 155,7 тысячи человек, или 96,5 процента от общей численности замещенных рабочих мест. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,6 тысячи человек.

«По сравнению с декабрем 2025 года общая численность всех указанных категорий работников снизилась на 0,6 процента, – следует из данных официальной статистики. – В январе 2026 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам – 1,7 процента».

Ранее областные власти установили стратегическую цель – «непревышение уровня регистрируемой безработицы более 1 процента к 2030 году и обеспечение предприятий региона необходимой рабочей силой». По данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, в Орловской области в 2025 году ситуация на рынке труда значительно изменилась по сравнению с 2018-2019 годами, демонстрируя исторически низкий уровень безработицы.

По состоянию на 1 января 2026 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла всего 1,2 тысячи человек. Это значительно ниже показателей 2019 года (3,3 тысячи человек) и является одним из самых низких показателей за последние 20 лет. Уровень фиксированной безработицы на рынке труда региона по состоянию на 1 января 2026 года составил 0,36 процента. В 2019 году этот показатель держался на уровне 0,9 процента.

Коэффициент напряженности на региональном рынке труда также снизился и по состоянию на февраль 2025 года составлял около 0,1 единицы на одну вакансию. Лидирующие позиции по потребности в работниках занимают предприятия обрабатывающих производств, учреждения здравоохранения и социальных услуг, сельскохозяйственные предприятия, учреждения образования и торговые организации. Стоит отметить, что в 2025 году около 2000 жителей Орловской области нашли работу при содействии кадровых центров «Работа России».

В то же время областные власти отмечают, что основной тенденцией последних лет стал переход от проблемы безработицы к проблеме острого дефицита кадров и рабочей силы, что подтверждается крайне низким коэффициентом напряженности и рекордным количеством вакансий. Для решения данной проблемы власти региона активно работают над модернизацией центров занятости, которые были превращены в кадровые центры «Работа России». Реформа затеяна для более эффективного управления трудовыми ресурсами.

