Орловские силовики около 2000 раз реагировали на сигналы тревоги

Вневедомственная охрана отчиталась о своей деятельности.

В Орловской области за первый квартал 2026 года сотрудники групп задержания вневедомственной охраны совершили около двух тысяч выездов по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов. Такие данные были озвучены на совещании, которое провел заместитель начальника регионального Управления Росгвардии Юрий Нечушкин. Сообщается, также, что сотрудники Росгвардии приняли участие в проведении 27 проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, в рамках которых был выявлен один объект с истекшими сроками устранения ранее выявленных нарушений.

«Также путем сверки входящей документации и в рамках участия в мероприятиях по актуализации паспортов безопасности выявлено 46 объектов с нарушениями антитеррористической защищенности, – сообщили в региональном Управлении Росгвардии. – По заявкам территориальных органов МВД России осуществлено 55 выездов. При этом за совершение правонарушений задержано и передано сотрудникам полиции более 100 граждан. В результате возбуждено пять уголовных дел, составлено 42 протокола об административных правонарушениях».

В свою очередь УМВД России по Орловской области сообщило, что в целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории региона ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. В первом квартале текущего года они выявили 40 граждан, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В целом за первые три месяца текущего года сотрудники органов внутренних дел выявили 4013 административных правонарушений, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Из них 3850 правонарушений подпадают под юрисдикцию КоАП РФ. В частности, 375 административных протоколов было составлено в отношении граждан за распитие спиртных напитков в общественном месте, 362 – за появление в общественном месте в состоянии опьянения, 244 – за мелкое хулиганство. Кроме того, 163 протокола было составлено за нарушение тишины и покоя граждан.

ИА “Орелград”