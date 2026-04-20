В Орле создадут муниципальную систему оповещения

Мэрия Орла скорректировала программу по гражданской обороне.

Мэр Юрий Парахин подписал постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны в городе Орле на 2025-2027 годы». Оно опубликовано на официальном сайте мэрии. Из преамбулы документа следует, что поправки внесены во исполнение предписания Главного управления МЧС России по Орловской области от 10 октября 2025 года и в связи с уведомлением Федерального казначейства о приостановлении операций по расходованию средств.

Общий объем бюджетных ассигнований на программу увеличен с 2,658 миллиарда рублей до 2,661 миллиарда рублей. Основная доля денежных средств, свыше 2,6 миллиарда рублей, будет направлена на ремонт защитных сооружений в 2027 году. Появилось в программе и новое направление, а именно создание муниципальной системы оповещения. Ранее программа предусматривала только «создание резерва технических средств оповещения (мобильных)». Теперь в перечень основных мероприятий добавлен отдельный пункт: «Создание муниципальной системы оповещения».

В рамках этого направления уже на 2026 год запланировано приобретение и монтаж блоков акустического оповещения, создание резерва для системы оповещения, изготовление проектно-технической документации и заключение договора с оператором на организацию каналов связи. На эти цели в 2026 году выделено три миллиона рублей. Кроме того, в обновленной редакции паспорта программы появились дополнительные соисполнители: МКУ «ЕДДС города Орла» и управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла.

Основные цели и задачи программы, взявшей старт в 2025 году, остались прежними: предоставление населению средств коллективной защиты; совершенствование материально-технической базы сборных эвакуационных пунктов; оповещение населения об опасностях при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Согласно плановым показателям эффективности, к 2027 году ожидается приведение в готовность 41 защитного сооружения, оснащение 44 сборных эвакуационных пунктов и создание резерва технических средств оповещения.

Ранее Юрий Парахин в своем годовом отчете указал, что в 2025 году по программе «Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны в городе Орле на 2025-2027 годы» была проведена комплексная оценка 41 защитного сооружения гражданской обороны. В соответствии с «дорожной картой» по приведению защитных сооружений в готовность к приему укрываемых, в 2025 году из типа «убежище» в тип «укрытие» было переведено 16 защитных сооружений.

