Орловское УФАС проверит жалобу на МУП «Мценск-Тепло»

На муниципальное предприятие пожаловался один из участников торгов.

Орловское УФАС России приняло к рассмотрению жалобу на МУП «Мценск-Тепло», поступившую от компании «Квантор» из Республики Башкортостан. Соответствующее уведомление антимонопольный орган уже направил заинтересованным сторонам. Жалоба подана на действия организатора закупки. Проводилась она в электронной форме, в виде запроса предложений. Участниками закупки могли стать только представители малого и среднего предпринимательства. Победитель получает право на поставку стальных задвижек.

Из жалобы следует, что заказчик отклонил заявку «Квантора» из-за ее несоответствия требованиям закупочной документации. В частности, в России введено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств. Поэтому участники торгов обязаны указывать в заявке страну происхождения предлагаемой ими продукции. Заказчик посчитал, что фирма из Уфы не исполнила указанное требование. Но сама фирма настаивает на том, что указала в своей заявке страну происхождения товара в соответствии с международным кодом классификатором, а также предоставила выписку из реестра Российской промышленной продукции, подтверждающую страну происхождения товара.

То есть «Квантор» считает, что «надлежаще выполнил требования заказчика по предоставлению необходимых документов, подтверждающих российское происхождение всего товара по всем позициям». И поэтому просит признать незаконным отклонение его заявки. Орловское УФАС признало представленные материалы достаточными для принятия жалобы и приостановило процедуру торгов до рассмотрения жалобы по существу. Впрочем, и у заказчика имеются свои аргументы относительно предмета спора.

Отметим, что антимонопольная служба на постоянной основе контролирует исполнение требований по закупкам у представителей малого и среднего бизнеса. Ранее ведомство обнародовало итоги такого мониторинга по закупкам, проведенным в 2024 году. Всего было выявлено более 13 тысяч признаков нарушений – заказчики не выполнили годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства. В результате проверок ФАС России и территориальные органы службы возбудили 1659 дел и вынесли 140 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 4,6 миллиона рублей.

«ФАС России проанализирует отчеты по закупкам за 2025 год, в том числе на предмет соблюдения сроков их размещения, и примет необходимые меры реагирования в случае нарушений, – сообщили в Орловском УФАС. – Служба напоминает, что соблюдение квот по закупкам – это механизм поддержки малого и среднего бизнеса. Когда заказчики добросовестно выполняют требования Закона № 44-ФЗ, такие компании получают доступ к государственному заказу и возможности для развития».

