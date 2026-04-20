Орловским аграриям выделили 99 миллионов рублей на молодняк

Субсидии из областного бюджета они смогут получить по итогам отбора.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий, предназначенных на поддержку племенного животноводства. Средства из областного бюджета аграриям выделят на возмещение части их затрат на приобретение племенного молодняка. Финансирование обеспечено в рамках регионального проекта поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса.

Отбор заявок от соискателей продлится до конца апреля. Всего будет распределено 99,88 миллиона рублей. Размер субсидии зависит от ставки, утвержденной департаментом сельского хозяйства, и приобретенного поголовья молодняка. Заявки и документы принимают в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Как и при проведении других отборов, субсидии не выдадут компаниям с иностранным участием и оффшорным компаниям, крупным должникам по налогам и обязательным сборам в бюджетную систему, спонсорам терроризма и экстремизма, банкротам и компаниям, находящимся в стадии ликвидации, а также получателям других бюджетных субсидий, предназначенных на аналогичные цели.

Проверка участников отбора на соответствие требованиям осуществляется автоматически в системе «Электронный бюджет» на основании данных государственных информационных систем, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые включены в перечень племенных хозяйств, утверждаемый правительством Орловской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства РФ. Их не получат граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

По данным Орелстата, в сельскохозяйственных организациях Орловской области по состоянию на 1 марта 2026 года по сравнению с соответствующей датой 2025 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 8,4 процента. Всего в регионе насчитывается 141,8 тысячи голов КРС, в том числе 39 тысяч коров. В январе-феврале 2026 года по сравнению с январем-февралем 2025 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам статистиков, объемы производства скота и птицы на убой в живом весе увеличились на 6,4 тысячи тонн.

