В Залегощи узаконили «бесхозяйную» братскую могилу

Администрация района сделала это по суду.

Залегощенский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску администрации Залегощенского района о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимости. Пикантность ситуации заключается в том, что указанным объектом оказалась братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами в 1943 году. Из иска следовало, что данный объект официально является бесхозяйным, нигде на балансе не стоит.

«Заявитель указал, что отсутствие государственной регистрации права собственности на спорный объект может явиться препятствием для реализации мер по сохранности воинского захоронения, препятствием к выделению бюджетных средств на содержание объекта, что негативно скажется на его техническом состоянии, – сообщила пресс-служба Залегощенского районного суда. – Указанный объект недвижимости отнесен к сооружениям историческим».

В качестве бесхозяйного объекта недвижимости братская могила была принята на учет в июле 2023 года. Представители администрации в иске указали, что какие-либо ограничения и обременения права в отношении данного объекта недвижимости не были установлены, никто на объект не претендовал. Суд удовлетворил исковые требования, по сути, узаконив неопределенный статус мемориального сооружения и дав возможность местной администрации официально отвечать за его содержание и благоустройство.

Ранее глава Залегощенского района Валерий Замуруев сообщил, что в 2025 году на реализацию муниципальной программы «Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов» было выделено 1,4 миллиона рублей. Целью данной программы, в том числе, является приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков. В прошлом году на выделенные средства были благоустроены воинские захоронения в селах Березовец, Архангельское, Подмаслово и Ольховец, закуплены гранитные плиты с нанесением на них имен погибших советских воинов.

Кроме того, почти 190 тысяч рублей было направлено на изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет шести земельных участков и шести воинских захоронений в деревнях Павлово, Красногорье, Нижняя Залегощь, Долгое, Сетуха и Золотарево. Также были изготовлены два мемориальных знака на воинские захоронения и 17 табличек с QR-кодами, отсылающими на сайты с исторической информацией. Работы по приведению в надлежащее состояние воинских захоронений продолжатся в 2026 году, подчеркнул глава района.

