Орловским лицеистам рассказали о вреде наркотиков и зацепинга

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел провели профилактическое мероприятие в рамках регионального этапа всероссийской акции «Чистое поколение 2026». Они побеседовали с учащимися лицея №40 города Орла. Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Сергей Малайчук рассказал лицеистам о том, какое разрушительное влияние оказывают наркотические средства и психотропные вещества на человеческий организм – от поражения органов до тяжелых психических расстройств, а также призвал ребят к формированию здорового образа жизни.

«Кроме того, правоохранитель рассказал о наиболее распространенных правонарушениях и преступлениях среди несовершеннолетних, а также напомнил о возможных административных и уголовных последствиях, – сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО. – Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Руслан Жамалдинов напомнил подросткам правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры, о профилактике травматизма на железной дороге. Также напомнил о том, какую опасность представляет собой такое явление, как «зацепинг».

Профилактическая работа в регионе поставлена на широкую основу. Так, по данным УМВД России по Орловской области, в первом квартале 2026 года сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков в рамках проведения антинаркотической пропаганды провели 68 профилактических мероприятия. Охват аудитории, прослушавшей такие лекции, составил около 4,3 тысячи человек, в том числе беседы были проведены примерно с тремя тысячами несовершеннолетних орловцев.

«Кроме того, в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», – добавили в региональном Управлении МВД.

ИА “Орелград”