В Ливнах нетрезвый водитель не смог сбежать от полиции

Водитель пустился на уловку и притворился простым пешеходом.

Очередное уголовное дело о повторном вождении в нетрезвом виде рассмотрели в Орловской области. Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда, оно было возбуждено в отношении жителя города Ливны, который ранее уже был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Дальнейшие события показали, что на путь исправления он не встал.

По версии следствия, в феврале 2026 года данный гражданин сел за руль автомобиля «Форд Мондео», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал по улице Орловской в городе Ливны. На этой улице в тот момент дежурил экипаж Госавтоинспекции. Заметив их, водитель решил подстраховаться и пустился на хитрость. Как следует из материалов дела, он свернул на заснеженную обочину, остановил автомобиль и вышел из него.

Однако и сотрудники Госавтоинспекции заметили его. Они подошли к водителю, который внезапно стал пешеходом. Заметив у него внешние признаки опьянения, инспектор предложил горожанину пройти освидетельствование на опьянение на месте, с помощью специального алкотестера, однако тот наотрез отказался проходить данную процедуру. Тогда инспектор предложил ему сделать аналогичный тест в больнице, но водитель-пешеход категорически отказался и от этого. Однако хитрость не сработала.

«Учитывая, что подсудимый имел признаки алкогольного опьянения и отказался от медицинского освидетельствования, он был признан лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, – пояснили в пресс-службе суда. – Впоследствии было установлено, что подсудимый в 2025 году был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав на 1 год 6 месяцев. Несмотря на это, подсудимый не сделал для себя должных выводов и вновь сел за руль автомобиля в алкогольном опьянении».

Подсудимый в судебном заседании свою вину признал полностью. Его действия следствием и судом были квалифицированы по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). С учетом личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей.

Штраф нарушителю закона разрешили платить по частям – суд предоставил ему рассрочку на 12 месяцев, то есть ежемесячно осужденный должен перечислять государству по 20 тысяч рублей. А в качестве дополнительного наказания суд лишил его водительских прав на два с половиной года. Автомобиль «Форд Мондео», на котором было совершено преступление, по решению суда конфискован в доход государства. «Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – уточнили в пресс-службе Ливенского районного суда.

ИА “Орелград”