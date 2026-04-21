Экс-глава «Корпорации развития Орловской области» объяснила увольнение

21.4.2026 | 11:03 Новости, Экономика

Ларису Чернову сменил Сергей Гостев.

Фото: ИА «Орелград»

Это произошло 6 апреля. Чернова прокомментировала смену руководства в «Корпорации» в интервью «Орловскому вестнику».

По её словам, причины этих изменений лежат на поверхности. «Никакой подоплёки здесь нет», – указала теперь уже бывший генеральный директор компании.

«Мне уже ездить было тяжёло (из Орла во Мценск). Проекты, которые планировались, завершены», – пояснила Лариса Чернова.

Кроме того, смена руководства готовилась заранее. «Сергей Гостев был назначен моим заместителем, чтобы затем плавно перейти на должность генерального директора», – рассказала орловчанка.

Напомним, что «Корпорация развития Орловской области» создавалась для сопровождения масштабных инвестиционных проектов. Она существует с 2014 года.

ИА «Орелград»


