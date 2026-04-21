Владимир Якушев: конкурс на предварительном голосовании ЕР по выборам в ГД – почти 5 человек на место

Общее число претендентов, подавших заявки на участие в процедуре предварительного отбора кандидатов «Единой России» для выдвижения в Государственную Думу, превысило 2,1 тыс. человек, а конкурс достиг почти пяти соискателей на одно место.

В Орловской области, согласно данным регионального оргкомитета, документы представили 144 кандидата. Регистрация заявок продолжается на официальном интернет-портале pg.er.ru до конца апреля, а само голосование состоится с 25 по 31 мая. Окончательные списки кандидатов от партии утвердит съезд во второй половине июня.

Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев акцентировал внимание на высокой активности участников специальной военной операции. По его словам, 17% заявок — от наших Героев.

«Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», – сказал политик.

Кроме того, почти 40% всех претендентов являются беспартийными, однако для них действует обязательное условие: по итогам голосования они должны присоединиться к «Единой России».

Председатель Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Карелин в беседе с журналистами подчеркнул, что приём заявок идёт без нарушений, а сама процедура стала реальным инструментом народного доверия. Он отметил, что она обеспечивает дополнительную прозрачность и легитимность выборов, а также позволяет избирателям заблаговременно познакомиться с кандидатами и оценить их компетенции, что в итоге повышает качество управленческих решений на всех уровнях власти.

В Орловской области среди подавших документы — представители самых разных профессий: от действующих депутатов и военнослужащих до работников бюджетной сферы и пенсионеров. На вакантные места в Государственной Думе от региона пока претендуют четыре человека, в том числе заместитель губернатора, доктор экономических наук Александр Бирюков. Наибольшее число соискателей — 37 человек — зарегистрировано на выборах в Орловский областной Совет народных депутатов. Регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании стартует 20 апреля и завершится 29 мая.

