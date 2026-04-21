Орловцы совершили космические открытия мирового масштаба

Они помогут в дальнейшем освоении космоса.

В ОГУ имени Тургенева рассказали об итогах миссии спутника «Нанозонд-1» («вооружённого» первым в мире космическим зондовым микроскопом «СММ-2000»). Это совместный проект орловского вуза, Национального исследовательского университета «МИЭТ», АО «Завод ПРОТОН» (из города Зеленограда) и Образовательного центра «Сириус» (Образовательного Фонда «Талант и успех»).

Накануне спутник завершил миссию и сошёл с орбиты. На основе полученных данных учёные совершили ряд открытий. Они уже описаны на страницах научного журнала «Наноиндустрия».

Миссия продолжалась около трёх лет. Теперь проект «Нанозонд-1» официально завершён.

«Нашими открытиями мирового масштаба стали образование опасной для космических кораблей пыли от «обдирания» металла ионами солнечного ветра от солнечных вспышек, и, с другой стороны, мы открыли заглаживание бугорков поверхности «ободранного» металла светом от Солнца», – рассказал руководитель проекта и изобретатель микроскопа Борис Логинов. (Также он возглавляет отдел приборостроения АО «Завод ПРОТОН» и научно-исследовательскую лабораторию Национального исследовательского университета «МИЭТ».)

Сейчас учёные пытаются перевести эти знания в практическую плоскость. «Мы приступили к… поиску наиболее «живучих» материалов для космических кораблей, которые, пусть может будучи немного «ободраны» солнечным ветром, «заживали» после этого от света Солнца», – пояснил Логинов.

ИА «Орелград»