Орловчанка обвиняется в расчленении мужа

Преступление произошло на Рождество.

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета. В настоящий момент дело направлено в суд.

Женщина является жительницей Мценска. Убийство произошло в этом году 7 января.

Супруги находились в своей квартире. «Внезапно» они поссорились на бытовой почве. Жена нанесла мужу множество ударов ножом, а также иными предметами — по голове и шее, туловищу. Потерпевший скончался на месте.

«Обвиняемая попыталась скрыть следы совершённого преступления и расчленить тело погибшего», – указали в ведомстве.

