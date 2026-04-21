Орловчанка обвиняется в расчленении мужа

Преступление произошло на Рождество.
Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета. В настоящий момент дело направлено в суд.
Женщина является жительницей Мценска. Убийство произошло в этом году 7 января.
Супруги находились в своей квартире. «Внезапно» они поссорились на бытовой почве. Жена нанесла мужу множество ударов ножом, а также иными предметами — по голове и шее, туловищу. Потерпевший скончался на месте.
«Обвиняемая попыталась скрыть следы совершённого преступления и расчленить тело погибшего», – указали в ведомстве.
