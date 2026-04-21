Орловец победил во всероссийском конкурсе «Народный депутат»

Его проводила партия «Единая Россия».

2025-й в партии был объявлен Годом муниципального депутата. Одним из главных проектов стал всероссийский конкурс. Его победителями стали 407 депутатов из 58 регионов.

В их число вошёл Сергей Морозов, представитель Ливенского городского Совета народных депутатов.

Итоги конкурса подвели на Всероссийском муниципальном форуме партии «Малая Родина – Сила России», где выступил глава «Единой России» Дмитрий Медведев.

Напомним, сегодня в нашей стране отмечается День местного самоуправления. Праздник учреждён в 2012 году.

