Орловец победил во всероссийском конкурсе «Народный депутат»

21.4.2026 | 11:43 Новости, Политика

Его проводила партия «Единая Россия».

Фото: Администрация города Ливны

2025-й в партии был объявлен Годом муниципального депутата. Одним из главных проектов стал всероссийский конкурс. Его победителями стали 407 депутатов из 58 регионов.

В их число вошёл Сергей Морозов, представитель Ливенского городского Совета народных депутатов.

Итоги конкурса подвели на Всероссийском муниципальном форуме партии «Малая Родина – Сила России», где выступил глава «Единой России» Дмитрий Медведев.

Напомним, сегодня в нашей стране отмечается День местного самоуправления. Праздник учреждён в 2012 году.

ИА «Орелград»


