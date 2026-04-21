Управление ветеринарии отбилось от иска на 335 миллионов рублей

Иск чиновникам предъявили страховщики.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению компании «Альфа Страхование» к управлению ветеринарии Орловской области. В качестве третьих лиц участие в процессе приняли региональный департамент финансов, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям, правительство Орловской области и компания «Мираторг-Курск».

Страховщики просили о взыскании за счет средств казны Орловской области убытков в размере 335,6 миллиона рублей. Из иска следовало, что такую сумму страховая компания выплатила «Мираторгу-Курск» на основании заключенного с ней договора страхования. Речь идет о стоимости животных, изъятых из-за африканской чумы свиней (АЧС). Исследовав материалы дела, суд счел установленными следующие обстоятельства.

В январе 2022 года «Альфа Страхование» и «Мираторг-Курск» заключили договор страхования сельскохозяйственных животных. Застрахованные по нему животные содержались в свинокомплексе на территории Дмитровского района Орловской области. Договор предусматривал, в числе прочего, выплаты в случае утраты или гибели животных в результате воздействия заразных болезней. В ноябре 2022 года аграрии уведомили страховую компанию о выявлении положительного результата на вирус АЧС у застрахованных животных.

Согласно протоколу испытаний, которые провели эксперты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», в исследованных пробах биологического материала была обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней. Указом губернатора Орловской области был введен карантин, свинокомплекс признали эпизоотическим очагом по заболеванию. Указом ветеринарной службе было предписано изъять с фермы животных и полученные от них продукты животноводства.

Была создана специальная комиссия, которая, выполняя распоряжение властей, в декабре 2022 года произвела изъятие животных. Общая сумма ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, и договору страхования животных составила 335,6 миллиона рублей. Страховщики выплатили ее аграриям, а затем обратились в суд с требованием обязать орловских чиновников, по сути, возместить им эту сумму.

Однако арбитраж пришел к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. Суд посчитал, что власти действовали в соответствии с требованиями законодательства, а их вины в заражении животных нет. Свиней же изымали, чтобы предотвратить дальнейшее распространение АЧС. При таких обстоятельствах суд решил, что требование истца о возмещении убытков в порядке суброгации за счет казны региона не может быть удовлетворено. Однако вряд ли в этом споре поставлена точка, а на решение может быть подана жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”