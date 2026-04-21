Орловских подростков не будут вовлекать в игорный бизнес

На Орловщине утверждают условия трудоустройства подростков.

О трудовых правах и гарантиях несовершеннолетних в преддверии начала сезона трудоустройства напомнила Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях. В ведомстве напомнили о том, что юные жители России в возрасте до 18 лет имеют право заключить трудовой договор, но лишь с одобрения родителей или органов опеки. В частности, письменное согласие законных представителей потребуется в том случае, если ребенок старше 14 лет.

«Если он еще не достиг этого возраста, для трудоустройства необходимо одобрение органов опеки, – уточнили в инспекции труда. – Кроме того, такое одобрение также понадобится, если ребенок является сиротой или остался без попечения родителей. Наряду с этим, согласно статье 265 ТК РФ, несовершеннолетним запрещено работать: с вредными и опасными условиями (например, поднимать тяжести или трудиться на высоте); под землей; с риском для нравственного становления (например, в ночных клубах)».

На Орловщине власти на местах уже начали утверждать условия трудоустройства подростков на 2026 года. Например, администрация Болховского района издала постановление об организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время. Напомним, ежегодно подростков привлекают к труду по всему региону. Тем самым им дают подработать, кроме того, трудоустройство считается хорошей профилактической мерой, в том числе по предотвращению подростковой преступности.

В 2026 году курировать это направление будет отдел образования администрации Болховского района, а контролировать – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Последняя будет следить за трудоустройством и занятостью несовершеннолетних болховчан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете. Непосредственно вопросами трудоустройства будет заниматься местный центр занятости населения.

Главной целью создания временных рабочих мест для несовершеннолетних заявлено повышение занятости детей и молодежи в свободное от учебы время, создание условий по приобщению их к труду. Задачами временного трудоустройства являются: профилактика правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, экологическое воспитание и материальная поддержка. Направления на работу подросткам будет выдавать центр занятости – с учетом состояния их здоровья, возрастных, профессиональных и других индивидуальных особенностей.

Своим постановлением районные власти запретили применение труда подростков на работах с вредными или опасными условиями, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. К числу последних отнесены: игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания.

«Запрещается переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы, – говорится также в документе. – Трудоустройство несовершеннолетних моложе 14 лет не допускается. Трудоустройство несовершеннолетних, не достигших возраста 15 лет, допускается только при наличии письменного согласия одного из родителей или законного представителя».

