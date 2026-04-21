Закупки лекарств проверила областная КСП

Аудиторы выяснили, насколько эффективно расходуются бюджетные средства.

Проверку законности и эффективности расходования бюджетных средств на лекарственное обеспечение граждан в медицинских организациях провела Контрольно-счетная палата Орловской области. Она затронула департамент здравоохранения, городскую больницу им. С.П. Боткина и Плещеевскую ЦРБ. Как следует из отчета, в ходе проверки были отмечены отдельные недостатки планирования объема бюджетных ассигнований, необходимых для оказания государственных услуг, как со стороны бюджетных учреждений на этапе расчета потребности средств на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, так и со стороны департамента на этапе финансирования учреждений.

В частности, в соглашениях на реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», которые департамент заключал с больницами, не были установлены соответствующие направлению расходов значения результатов и единицы его измерения в зависимости от объектов закупок и их объемов, то есть не было указано количество получателей медицинских препаратов.

«Установлены факты неподтвержденной потребности в заявленных объемах средств целевых субсидий, за счет средств субсидий на иные цели приобретены иммунобиологические препараты и лекарственные медицинские препараты сверх потребности для достижения результата предоставления субсидий, – говорится в отчете КСП. – Остатки в учреждениях по состоянию на 1 января 2025 года медицинских препаратов, приобретенных за счет средств субсидий на 2024 год, обеспечивают потребность учреждений в медицинских препаратах на 3-12 месяцев 2025 года».

Также больницам были предоставлены средства субсидии на приобретение медицинских иммунобиологических препаратов на 2024 год на объем, не соответствующий планам профилактических прививок на 2024 год. При этом, по мнению аудиторов, не был учтен остаток иммунобиологических препаратов в учреждениях по состоянию на 1 января 2024 года, что «не соответствует требованиям Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели». Отмечает КСП и то, что в проверяемом периоде учреждения не корректировали планы профилактических прививок с учетом динамики потребности в иммунобиологических препаратах и санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Значительное несоответствие расчетной потребности учреждений в иммунобиологических препаратах планам профилактических прививок в 2024 году и фактическим расходам указывает на недостатки в планировании расходов учреждения и учете населения, подлежащего профилактическим прививкам, – резюмирует КСП. – По результатам проверки отдельных закупок товаров установлены нарушения требований законодательства в сфере закупок в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а также нарушения учреждениями сроков оплаты за поставленный товар. В адрес объектов контроля внесены представления в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных недостатков и нарушений».

ИА “Орелград”