Почта будет согласовывать график работы с чиновниками

В Орловской области утвердили новый порядок согласования режима работы почтовых отделений.

Соответствующий приказ издал департамент информационных технологий Орловской области. Он утвердил порядок согласования режима работы объектов почтовой связи (ОПС) организаций федеральной почтовой связи на территории региона. Документ определяет, как именно и в какие сроки «Почта России» и другие федеральные операторы должны согласовывать с региональными властями график работы своих отделений.

Как следует из преамбулы приказа, необходимость его принятия продиктована требованиями Федерального закона «О почтовой связи». Это он относит согласование режима работы объектов почтовой связи к полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ. Новый порядок устанавливает четкую процедуру для организаций федеральной почтовой связи, по сути, для АО «Почта России», которые планируют изменить или установить график работы того или иного отделения в Орловской области.

Из документа следует, что организация обязана уведомить департамент не позднее чем за 15 рабочих дней до планируемой даты изменения режима работы. К заявлению необходимо приложить проект нового графика работы и копии внутреннего распорядительного документа, регламентирующего нормативы работы отделений. Пакет документов можно принести лично в департамент, отправить его почтой, направить по электронной почте или через систему межведомственного электронного документооборота.

Департамент обязан рассмотреть заявление и принять решение – согласовать или отказать в этом – в течение 10 рабочих дней с даты регистрации документа. Основаниями для отказа могут послужить нарушение срока подачи заявления, несоответствие представленных документов утвержденной форме, а также несоблюдение организацией своих собственных внутренних нормативов режима работы.

Но одной из основных причин для отказа может послужить тот факт, что предложенный режим работы не соответствует требованиям закона «О почтовой связи», а закон требует, чтобы почта работала в режиме, удобном для пользователей услуг почтовой связи. Однако стоит отметить, что в случае отказа оператор почтовой связи имеет право устранить замечания и обратиться в департамент повторно. Новый порядок уже вступил в силу.

