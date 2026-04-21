Южный подъезд ко Мценску отремонтирует подрядчик из Казани

Контракт заключён.

Как следует из данных портала госзакупок, реконструкцией займётся ООО «Каздорстрой».

Работы обойдутся бюджету в 646 миллионов 320 тысяч рублей. Это чуть ниже начальной (максимальной) цены. С «Каздорстроем» конкурировали ещё три участника.

Реконструкцию надо будет выполнить на участке от начала дороги и до отметки 3 километра 830 метров. Начало запланировано на 1 мая текущего года, окончание — на 23 ноября 2027.

Запланирован комплекс работ. В зависимости от конкретного объекта подрядчик должен дать гарантию от двух лет (на обочины и сигнальные столбики) до восьми лет (на земляное полотно и путепровод).

По данным из открытых источников, компания-победитель зарегистрирована в Казани в 1993 году. Строительство автомобильных дорог — основной вид её деятельности.

