Аттракционы в горпарке Орла заработают в мае

22.4.2026 | 14:26 Новости, Общество

Сейчас они проходят проверку.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

С 1 мая орловцы смогут воспользоваться устройствами. Об этом сообщает «Первый областной».

Сейчас аттракционы проверяют специалисты из Санкт-Петербурга. Если испытания пройдут успешно, будут оформлены соответствующие документы, подтверждающие безопасность. Далее устройства допустят к эксплуатации.

В этом году посетителям парка будут доступны одиннадцать аттракционов.

Напомним, что 1 мая является датой основания городского парка. Он отсчитывает свою историю с 1823 года.

