Аттракционы в горпарке Орла заработают в мае

Сейчас они проходят проверку.

С 1 мая орловцы смогут воспользоваться устройствами. Об этом сообщает «Первый областной».

Сейчас аттракционы проверяют специалисты из Санкт-Петербурга. Если испытания пройдут успешно, будут оформлены соответствующие документы, подтверждающие безопасность. Далее устройства допустят к эксплуатации.

В этом году посетителям парка будут доступны одиннадцать аттракционов.

Напомним, что 1 мая является датой основания городского парка. Он отсчитывает свою историю с 1823 года.

