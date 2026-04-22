Аттракционы в горпарке Орла заработают в мае

Сейчас они проходят проверку.
С 1 мая орловцы смогут воспользоваться устройствами. Об этом сообщает «Первый областной».
Сейчас аттракционы проверяют специалисты из Санкт-Петербурга. Если испытания пройдут успешно, будут оформлены соответствующие документы, подтверждающие безопасность. Далее устройства допустят к эксплуатации.
В этом году посетителям парка будут доступны одиннадцать аттракционов.
Напомним, что 1 мая является датой основания городского парка. Он отсчитывает свою историю с 1823 года.
