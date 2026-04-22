Двоечников научат рабочим профессиям за счет бюджета

Правительство региона утвердило порядок профессионального обучения школьников, не сдавших ОГЭ.

Правительство Орловской области утвердило порядок профессионального обучения для школьников, не сдавших ОГЭ – это аналог ЕГЭ, только для девятиклассников. Соответствующее постановление издал врио губернатора Вадим Тарасов. Речь идет о новой мере поддержки, которая коснется выпускников 9-х классов. Но не всех, а только тех, кто получит на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты либо не пройдет ее в установленные сроки.

Обучение для них будет бесплатным, поскольку оплачено оно будет за счет средств областного бюджета. Как следует из постановления, зачисление на программы профессиональной подготовки осуществляется на основании справки об обучении или о периоде обучения, выданной общеобразовательной организацией. Региональное правительство также утвердило перечень востребованных рабочих профессий, на которых будут обучать «двоечников»: каменщик, кондитер, облицовщик-плиточник, портной, слесарь-сантехник, тракторист и сварщик ручной дуговой сварки.

Обучение будет проходить в очно-заочной форме в четырех профессиональных образовательных учреждениях региона. В данный список правительство включило: Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова, Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина, Орловский техникум агротехнологий и транспорта и Ливенский строительный техникум.

Содержание и продолжительность программ определяются каждой образовательной организацией самостоятельно на основе профессиональных стандартов. Учебный процесс сопровождается промежуточной аттестацией и завершается квалификационным экзаменом. Успешно сдавшим его выпускникам выдадут свидетельства о профессии рабочего с присвоением соответствующего разряда, класса или категории.

Предусмотрена также возможность восстановления: те, кто не прошел итоговую аттестацию или был отчислен, могут вернуться на обучение однократно, но не ранее 1 октября следующего календарного года. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

