На Орловщине при ремонте медучреждений оплачивались невыполненные работы

О нарушениях рассказали аудиторы.

Информацию о результатах проверки эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт зданий медицинских организаций, озвучила Контрольно-счетная палата Орловской области. Аудиторы проверили, как расходовались деньги в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Контракты заключал «Орелгосзаказчик» – на капитальный ремонт поликлиники Должанской ЦРБ, здания ФАП в деревне Мелынь и Жилинского ФАП, который входит в структуру Мценской ЦРБ. При проверке ремонта поликлиники аудиторы установили, что техническим заданием на проектирование не были установлены требования, необходимые для организации вентиляции рентгенодиагностического кабинета.

«В результате проектной организацией ООО «Аркада плюс» не произведены расчет кратности воздухообмена, расчеты температуры воздуха и количества воздуха, кроме того, в проектно-сметной документации не предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением», – говорится в отчете КСП.

В нарушение многих норм и условий контракта были приняты и оплачены некачественно выполненные работы по устройству гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках, работы по улучшенной штукатурке по сетке без устройства каркаса и работы по окраске водно-дисперсионными акриловыми составами в подвальном помещении. Также были приняты и оплачены невыполненные работы по устройству продухов.

С нарушениями условий контракта и проектно-сметной документации заказчик принял и оплатил работы по устройству покрытий из керамогранитных плит и устройству навеса. Оплатил он подрядчику и расходы на непредвиденные работы, и это при отсутствии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты. Отмечается и тот факт, что подрядчик не перечислил в установленный срок в бюджет Орловской области деньги, полученные от сдачи демонтированных металлических изделий.

В Мелыни были приняты и оплачены работы, выполненные с нарушениями: по штукатурке фасадов цементно-известковым раствором и окраске фасадов акриловыми составами, по штукатурным работам на внутренних стенах и потолках здания цементно-известковым или цементным раствором – по камню и бетону. В данном случае подрядчик также опоздал с перечислением в бюджет выручки за металлолом. При ремонте Жилинского фельдшерско-акушерского пункта тоже были приняты и оплачены работы, выполненные с нарушениями, в частности, отделочные работы по окраске потолка и стен.

