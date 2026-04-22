В парках Орла 9 мая развернут праздничную торговлю

В Орле идет прием заявок от желающих на участие в праздничной торговле 9 мая, которая традиционно будет развернута в городских парках. Соответствующее извещение ранее опубликовала администрация города Орла. В День Победы торговля будет организована на двух популярных городских локациях: в горпарке на улице Горького и в Детском парке на улице Левый берег реки Орлик.

Организатором выступает муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованный парковый комплекс города Орла». Предпринимателям предлагаются места под размещение нестационарных торговых объектов (НТО) для торговли изделиями декоративно-прикладного искусства, а также точки по продаже продуктов питания: кондитерских изделий, безалкогольных напитков, мороженого, чая, кофе, поп-корна, сладкой ваты и пр. Вся продукция должна соответствовать установленным требованиям по фасовке, наличию одноразовой посуды, специального оборудования, в том числе холодильного, и т.д.

На территории городского парка культуры и отдыха торговцам отведут 69 мест под НТО, на территории детского парка – еще 26 мест. Таким образом, всего на территории двух главных парков областной столицы будут работать 95 праздничных торговых точек. Заявки от торговцев принимаются строго в электронной форме, подать их можно по 5 мая 2026 года включительно.

К заявкам соискателям надо приложить пакет документов, в том числе: учредительные документы (для юрлиц) или паспорта (для физлиц) документы, подтверждающие полномочия руководителя; ассортиментный перечень; фотографии торгового оборудования; документы о наличии предприятия общественного питания и т.д. Договоры заключат с первыми откликнувшимися соискателями по принципу «первый подал — первый получил». Распределять торговые места в порядке такой очередности будут до тех пор, пока они не закончатся.

Организаторы также заранее предупредили торговцев, что внешний вид торгового объекта должен соответствовать тематике праздника. А после завершения торговли им будет необходимо прибраться на территории в радиусе 10 метров вокруг своего торгового объекта. Кроме того, организаторы предупреждают, что праздничная торговля может быть отменена по независящим от них причинам, связанным, например, с решениями регионального оперативного штаба.

