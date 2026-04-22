На Орловщине могут расширить бесплатную юрпомощь

Законопроект направлен на борьбу с сиротством.

В число получателей хотят включить орловцев, лишённых родительских прав или ограниченных в них. При этом бесплатные консультации должны касаться именно вопросов восстановления прав или снятия ограничений.

Поправки планируется рассмотреть на ближайшей сессии областного совета, в эту пятницу.

Об этом напомнил Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский — в рамках круглого стола, организованного профильным комитетом регионального парламента. Мероприятие прошло на базе Адвокатской палаты нашего субъекта.

Также Домогатский рассказал, что вопрос сиротства на Орловщине стоит достаточно остро. Около 80% детей, проживающих в интернатах — это сыновья и дочери живых, но лишённых родительских прав граждан. Есть и положительные тенденции — в минувшем году в области число семей, восстановивших такие права, выросло на 125%.

