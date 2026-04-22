В Орловской области горел элеватор

ЧП случилось в Залегощенском районе.

О нём сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по Орловской области по итогам дежурных суток. Пожар произошёл в деревне Алешня.

Сигнал поступил накануне около пяти часов двадцати пяти минут утра. Горела сушилка элеватора.

Последствия возгорания ликвидировали семеро пожарных, оснащённых двумя спецмашинами.

В итоге огонь успел уничтожить семена подсолнечника на площади в три квадратных метра. Кроме того, сушилка оказалась закопчена изнутри.

Предположительной причиной ЧП стал перегрев, допущенный в процессе сушки семян.

Всего накануне орловские подразделения МЧС отработали 28 вызовов. 23 из них пришлись на борьбу с различными возгораниями.

