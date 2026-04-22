В Орловской области горел элеватор

22.4.2026 | 10:43 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Залегощенском районе.

Фото: Управление МЧС России по Орловской области

О нём сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по Орловской области по итогам дежурных суток. Пожар произошёл в деревне Алешня.

Сигнал поступил накануне около пяти часов двадцати пяти минут утра. Горела сушилка элеватора.

Последствия возгорания ликвидировали семеро пожарных, оснащённых двумя спецмашинами.

В итоге огонь успел уничтожить семена подсолнечника на площади в три квадратных метра. Кроме того, сушилка оказалась закопчена изнутри.

Предположительной причиной ЧП стал перегрев, допущенный в процессе сушки семян.

Всего накануне орловские подразделения МЧС отработали 28 вызовов. 23 из них пришлись на борьбу с различными возгораниями.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU