В Орле реконструкцию «Полёта» оценили в 1,15 миллиарда

Областные власти утвердили необходимую документацию.

Это проект реконструкции молодёжного центра, а также результаты инженерных изысканий. Постановление подписал заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Стоимость работ оценивается примерно в 1 миллиард 151 миллион рублей (по ценам на первый квартал текущего года и с учётом налога на добавленную стоимость).

Ранее проект успешно прошёл государственную экспертизу. Ожидается, что орловцы получат трёхэтажное здание с подземным уровнем, а также с парковой зоной и спортивной площадкой. После реконструкции «Полёт» сможет принимать по 900 посетителей ежедневно.

