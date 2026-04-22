В Орле реконструкцию «Полёта» оценили в 1,15 миллиарда

22.4.2026 | 11:00

Областные власти утвердили необходимую документацию.

Фото: ИА “Орелград”

Это проект реконструкции молодёжного центра, а также результаты инженерных изысканий. Постановление подписал заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Стоимость работ оценивается примерно в 1 миллиард 151 миллион рублей (по ценам на первый квартал текущего года и с учётом налога на добавленную стоимость).

Ранее проект успешно прошёл государственную экспертизу. Ожидается, что орловцы получат трёхэтажное здание с подземным уровнем, а также с парковой зоной и спортивной площадкой. После реконструкции «Полёт» сможет принимать по 900 посетителей ежедневно.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU