В Орле в рамки комплексного развития жилой застройки решили включить магазин

22.4.2026 | 7:26 Новости, Строительство

Предложены правки в планировку территории, ограниченной улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе.

Фрагмент проекта планировки

На 23 апреля назначены публичные слушания. Основная цель корректировки проекта — изменить схему организации территории. Как и раньше, в планах шесть многоквартирных жилых домов от 7 до 17 этажей. Они активно строятся на месте 23 малоэтажных МКД. Общее количество новых квартир –  907, их площадь — более 40,8 тыс. кв. м.  Также в рамках КРТ предусмотрели место для сквера и детского сада на 90 мест (соцучреждение будет возводить город).

Вынесенные на обсуждение правки касаются участка, ограниченного улицей Плещеевской, Наугорским шоссе и учебным заведением. Новое в проекте – торговый объект ориентировочной площадью 630 кв. м. Для его размещения корректируется расположение МКД, спортивной и детской площадки.

Магазин, по планам застройщика,  войдет во вторую очередь третьего этапа – строительство многоквартирного жилого дома 7-9 этажей с пристроенным объектом торговли с размещением благоустроенных площадок и парковочных мест на территории аварийных домов № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Плещеевская.

Публичные слушания пройдут в градостроительном зале управления градостроительства администрации Орла (ул. Пролетарская Гора, д. 7). Начало в 16:00.

Напомним, это первый в Орле договор о комплексном развитии территории. В конкурсе победило ООО «Специализированный застройщик СМУ №2». Первоначальный проект предполагал строительство пяти 10-этажных домов на 850 квартир и трех многоуровневых паркингов.

ИА "Орелград"


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU