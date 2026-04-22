В Орле в рамки комплексного развития жилой застройки решили включить магазин

Предложены правки в планировку территории, ограниченной улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе.

На 23 апреля назначены публичные слушания. Основная цель корректировки проекта — изменить схему организации территории. Как и раньше, в планах шесть многоквартирных жилых домов от 7 до 17 этажей. Они активно строятся на месте 23 малоэтажных МКД. Общее количество новых квартир – 907, их площадь — более 40,8 тыс. кв. м. Также в рамках КРТ предусмотрели место для сквера и детского сада на 90 мест (соцучреждение будет возводить город).

Вынесенные на обсуждение правки касаются участка, ограниченного улицей Плещеевской, Наугорским шоссе и учебным заведением. Новое в проекте – торговый объект ориентировочной площадью 630 кв. м. Для его размещения корректируется расположение МКД, спортивной и детской площадки.

Магазин, по планам застройщика, войдет во вторую очередь третьего этапа – строительство многоквартирного жилого дома 7-9 этажей с пристроенным объектом торговли с размещением благоустроенных площадок и парковочных мест на территории аварийных домов № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Плещеевская.

Публичные слушания пройдут в градостроительном зале управления градостроительства администрации Орла (ул. Пролетарская Гора, д. 7). Начало в 16:00.

Напомним, это первый в Орле договор о комплексном развитии территории. В конкурсе победило ООО «Специализированный застройщик СМУ №2». Первоначальный проект предполагал строительство пяти 10-этажных домов на 850 квартир и трех многоуровневых паркингов.

