Орловский бизнес активно инвестирует в торговлю и авторемонт

Статистики оценили инвестиционную сферу по итогам 2025 года.

В Орловской области в 2025 году инвестиции в нефинансовые активы по организациям (без учета представителей малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 63,86 миллиарда рублей. Из них 97,5 процента пришлось на инвестиции в основной капитал. Такие данные озвучили в Орелстате, специалисты которого проанализировали динамику инвестиций по итогам минувшего года.

«В 2025 году на развитие экономики и социальной сферы Орловской области было использовано 80,1 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 109,1 процента к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах), – информирует Орелстат. – Затраты организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства за 2025 год составили 1,243 миллиарда рублей (в 2024 году – 1,232 миллиарда рублей)».

Общий объем финансовых вложений организаций, опять же без учета малого и среднего бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, а также государственных и муниципальных учреждений, в 2025 году составил 141,8 миллиарда рублей. Из них долгосрочные финансовые вложения потянул на 8 миллиардов рублей, что составило 5,6 процента от общего объема, а краткосрочные – на 133,8 миллиарда рублей, или 94,4 процента.

«Наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за 2025 год составили вложения организаций оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов и обрабатывающие производства 36 процентов и 32 процента соответственно», – резюмируют в Орелстате.

