Орловский бизнес активно инвестирует в торговлю и авторемонт

22.4.2026 | 9:00 Новости, Экономика

Статистики оценили инвестиционную сферу по итогам 2025 года.

Фото: ИА «Орелград»

В Орловской области в 2025 году инвестиции в нефинансовые активы по организациям (без учета представителей малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 63,86 миллиарда рублей. Из них 97,5 процента пришлось на инвестиции в основной капитал. Такие данные озвучили в Орелстате, специалисты которого проанализировали динамику инвестиций по итогам минувшего года.

«В 2025 году на развитие экономики и социальной сферы Орловской области было использовано 80,1 миллиарда рублей  инвестиций в основной капитал, или 109,1 процента к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах), – информирует Орелстат. – Затраты организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства за 2025 год составили  1,243 миллиарда рублей (в 2024 году –  1,232 миллиарда рублей)».

Общий объем финансовых вложений организаций, опять же без учета малого и среднего бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, а также государственных и муниципальных учреждений, в 2025 году составил 141,8 миллиарда рублей. Из них долгосрочные финансовые вложения потянул на 8 миллиардов рублей, что составило 5,6 процента от общего объема, а краткосрочные – на 133,8 миллиарда рублей, или 94,4 процента.

«Наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за 2025 год составили вложения организаций оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов и обрабатывающие производства 36 процентов и 32 процента соответственно», – резюмируют в Орелстате.

ИА "Орелград"


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU